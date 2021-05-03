家住台中市大甲區的林姓精障男子，上個月18日清晨跟隨香燈腳陪同通霄白沙屯拱天宮媽祖回鑾，竟與家人失聯，家人報案協尋多日未果。至4月29日，苗栗縣警通霄分局烏眉所員警獲報在轄內山區尋獲林某，隨聯繫林某父親前來指認確定安全帶回家。

36歲的林姓男子，領有身障手冊，4月18日當天在大甲跟隨通霄白沙屯拱天宮媽祖進香團香燈腳，陪同媽祖回鑾，一路走到通霄後因不知回家的路，也不知如何與家人連絡，就留在通霄當地四處遊蕩，家人遍尋無獲，於是向大甲分局報案協尋。

林某在通霄遊蕩近半個月，直到4月29日下午17時30分許，通霄分局烏眉所員警陳智祐、張方瑜執行巡邏勤務時，接獲報案趕往通霄鎮福龍里4鄰產業道路，發現一名男子呆坐於道路旁邊坡上，員警上前詢問，發現男子眼神渙散、目光呆滯，身上沒有攜帶任何身分證件，也無法清楚描述自身姓名及家裡電話，只能一直重覆他已經好幾天沒吃東西了，警方於是先將男子載返所內。

員警經用警用電腦查詢發現為協尋人口，並準備熱食給林某吃，經聯絡家人，林父獲報趕至烏眉所確認身分，並表示兒子陪媽祖回鑾後就失去音訊，家人都很擔心安危，真不知這段時間他是如何在外生活，感謝員警順利尋回兒子。

(中時 )