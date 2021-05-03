房地合一稅新政上路前，房市續旺，4月六都建物買賣移轉棟數合計2.25萬棟，月微減0.2％、年增27.9％，創下近八年來同期新高，自住需求穩定、新建案交屋處於高峰期，帶動移轉量高檔不墜，房仲業者預期，新政7月上路前，急售出場賣盤、自住撿便宜買盤換手，房市交易量可望處於高水位。

根據六都地政局公布資料顯示，新北、台南、高雄三都買賣移轉棟數均優於3月，其中新北市由於五股洲子洋、板橋江翠北側、三重仁義等重劃區內有大量新成屋交屋，月增9.1％，為六都最高，不過各都4月移轉量月增減幅度均在一成以內，與去年同期相較，六都普遍增加13～39％。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年第一季正值疫情期間，房屋交易量基期較低，今年第一季新成屋完工數量較去年同期增加約4千戶，加上3月處於房市旺季，均帶動4月買賣移轉數量維持穩定，以房仲業4月交易量續旺推估，5月的移轉棟數仍有機會反映3、4月的穩定買氣，維持年增表現。

台灣房屋集團趨勢中心執行表張旭嵐表示，除了交屋潮帶動，房地合一2.0即將上路，不少屋主為適用舊制，售屋心態轉趨積極，尤其是先前推案量大的區段，屋主預期後續恐面臨賣壓，獲利了結急售潮，吸引民眾進場撿便宜，使買賣移轉量維持今年以來的高檔。

以今年前四月觀察，六都累計前四月買賣移轉8.47萬棟，年增19.3％，新北、台中、高雄均超過二成，永慶房屋業管部協理謝志傑表示，房市受到低利率、資金潮的影響，相較於去年3、4月國內疫情較嚴峻，充滿不確定性，六都今年交易量皆有超過雙位數的成長，房地合一稅修法目的主要抑制短期投機炒作，不過國內經濟表現持續轉佳、景氣亮出兩顆紅燈、消費信心創一年來新高，自住、置產族群不受影響，預期5、6月買氣仍會延續，上半年交易量值得期待。

(工商 )