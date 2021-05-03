台中旱情嚴重，民生用水「供五停二」，經濟部水利署委託台水代辦「勤美之森」和「老佛爺」等2個建案工地的淨水工程，由國統（8936）得標，2案工程款合計約1.18億元，助攻國統營收。

國統3日表示，國統加入抗旱2.0國家隊，與台水簽訂「建築工地地下水再利用工程」合約，台中建案「勤美之森」，地下水利用緊急處理工程合約款項約4,700萬元，台中建案「老佛爺」工程合約7,100萬元，2案合計約1.18億元。

國統指出，「勤美之森」和「老佛爺」的地下水利用緊急處理工程，合約第一期到今年7月31日結束。

國統在取得「勤美之森」淨水工程之後，花了一週多時間，已完成「勤美之森」工案的供水，每日已供應1.05萬噸的供水，並納入自來水管網，協助台中供五停二的旱象。

國統指出，目前正在進行中的「老佛爺」的地下水利用緊急處理工程，預計5月上旬完成之後，每日大約可供水2萬噸，納入自來水管網，做為民生用水。

國統指出，這些建案工地的地下水再利用工程，雖然在極短時間內已完成或即將完成，在出水「質與量」的管控，都設置了即時監控設備，嚴格把關水質安全，協助政府台中抗旱。

而在政府大力擴展前瞻計畫，原有水利相關建設與再增列中長期將斥資1,600億投入水資源建設，法人看待國統在未來的營運勢必正面看待。

國統今年第一季營收約10.39億元，比去年同期的5.13億元，年增約102.36％，法人表示，政府大力擴展前瞻計畫，水利相關建設中長期將投入1,600億，對國統未來的營運，具有正面助益。

(工商 )