對強勁需求的樂觀態度，導致工廠面臨越來越大的產能壓力；然德國製造業在四月加速了就業創造。

IHS Markit編制的德國製造業PMI在四月達到66.2，低於初值的66.4，然接近三月的66.6歷史高位。

德國工廠活動幾乎沒有受到疫情影響，持續運轉；並且在美國和中國強勁需求下，今年初以來的工廠活動有所加速。

IHS Markit首席經濟學家Phil Smith表示，工作積壓指數連續兩個月增加，顯示對德國製造業的需求強勁，但也突顯生產進度仍落後於新訂單的增加。

數據顯示，製造商已經努力擴大產能，四月的就業創造速度更為快速，達到兩年半以來最快速水準。

然原物料和晶片等零組件短缺，正給製造商，特別是汽車業者帶來不利影響。

Smith認為，儘管供應上有一些擔憂，製造業者總體上對雞年的前景仍保持樂觀，相信瓶頸是短暫的，供需雙方的條件會好轉。

(時報資訊)