紐西蘭總理雅辛達．阿登在奧克蘭舉行的中國工商峰會上演講

才剛表示對中國採取友好政策、不跟隨五眼聯盟批評中國的紐西蘭政府表示，紐西蘭正面對來自五眼聯盟要求批評北京的壓力，而隨著北京在全球的角色不斷增長與變化，紐西蘭與中國之間的分歧已變得越來越難以調和。

《路透》引述紐西蘭總理雅辛達．阿登(Jacinda Ardern)在奧克蘭舉行的中國工商峰會的講話說，中國和紐西蘭在某些問題上「不同意、不能同意、也不會同意」，但她補充道，無需拿這些分歧來界定兩國關係。

阿登說：「隨著中國在世界上的作用不斷增長和變化，我們的制度之間的差異以及形成這些制度的利益和價值觀正變得越來越難以調和，這一點不會逃脫在座各位的注意。」她還說：「這是一個挑戰，我們和印度─太平洋地區的許多其他國家，以及歐洲和其他地區的國家，也在努力應對。」

《美國之音》引述報導表示，紐西蘭目前正面臨西方盟國中一些國家的壓力，因為紐西蘭不願利用包括澳大利亞、英國、加拿大和美國以及紐西蘭在內的五眼情報與安全聯盟來批評北京。紐西蘭外交部長馬胡塔上個月表示，她對擴大五眼聯盟的角色感到不安。

報導說，中國是紐西蘭最大的交易夥伴，中國指責五眼聯盟聯合起來就香港和新疆的維吾爾穆斯林問題對中國發表聲明。

阿登指出，紐西蘭將繼續單獨以及通過其夥伴談論這些問題。管理與中國的關係並不容易，而且「不可能有任何保證」。

紐西蘭曾表達支持對新冠病毒來源進行國際調查，中國與澳大利亞因國際調查的事發生外交爭執，中國並對澳大利亞實施貿易限制。北京否認這些限制措施是報復，指稱澳大利亞產品進口減少是買家自己決定的結果。

阿登說，中國如何對待其合作夥伴非常重要，「我們希望中國也從自身的核心利益出發，在世界上採取符合其作為一個不斷增長的大國，包括作為聯合國安理會常任理事國的責任的行動。」

(中時新聞網)