股神巴菲特警告人們不要以為投資是快速致富的簡便方法。他在周六波克夏（Berkshire Hathaway）年會上回答了各種問題，他反對將投資股票變成一種賭博，而允許人們免費買賣股票的交易平台，例如羅賓漢（Robinhood），就是在鼓勵這種賭博。

巴菲特表示，挑選長期贏家可能很困難。他指出，1903年有超過2000家汽車公司，儘管自那以後汽車已改變了這個國家，但幾乎所有汽車公司都倒閉了。

巴菲特說：「挑選股票比弄清楚未來將成為一個令人難以置信的行業要多得多，」巴菲特說。他以出色的投資記錄著稱。「我只想告訴你，這並不像聽起來那麼容易。」

巴菲特曾表示，大多數人都會擁有標準普爾500指數基金，而不是押注個別股票，反而能創造更高價值。他說，最近進入市場並提高視頻遊戲零售商GameStop的股價的許多新手投資者，實際上都是在賭博。

巴菲特說，允許人們免費買賣股票的股票交易平台，例如羅賓漢（Robinhood），只是在鼓勵這種賭博。

(中時新聞網)