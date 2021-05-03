台北市警松山分局黑衣人之亂，事件延燒愈演愈烈，台北市警察局局長陳嘉昌在檢察官同意下，終於在2日公布當初被中崙派出所所長誤刪的關鍵96秒畫面，但當下參與壓制的副所長，居然還扯「沒看到砸電腦過程」，無法以現行犯逮捕。對此，台北市議員王世堅十分憤怒的表示，「不是給你槍了嗎？你不會用槍嗎？」

台北市警局局長陳嘉昌2日親上火線說明，並強調絕無關說，警方第一時間未逮捕黑衣人，是因副所長顏敏森沒見到黑衣人搗毀電腦，主觀上無法認定對方為現行犯。

對於黑衣人行徑的處置，根據《中天新聞》報導，中崙派出所副所長顏敏森則示，嫌犯所做的的動作確實是沒有看到，「當下我就把他驅離，當下事實不明確，所以我只能做當下的處置」。

對此，台北市議員王世堅感到十分憤怒，並忍不住怒吼，「不是給你槍了嗎？你不會用槍嗎？」他更指出，任何民眾去黑幫圍事的酒店砸毀一個椅子看看，去丟擲東西看看，黑衣人會讓他離開嗎？

此外，內政部長徐國勇今(3)日受訪表示，有關昨(2)日警方公布的松山分局96秒影像，自己也是在昨天第一次看到，這件事該怎麼辦就怎麼辦，誰有責任，就要負責，徐國勇也強調，此件個案是由政風單位依法調查，該怎麼辦就怎麼辦，一切依法處理，絕不包庇、徇私。

「公布96秒畫面」成圓謊大會 壓制黑衣人警卻縱放!

(中時新聞網)