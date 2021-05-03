第一銀行支持本土文化創意產業，除了辦理電影輔導金信託業務、文創產業貸款，提供完善服務外，第一銀行文教基金會更於5月1日與一銀優質客戶秀泰影城合作，首度以公益包場的方式，邀請逾百位一銀扶助的小朋友，以及學校師長和志工欣賞電影《聽見歌 再唱》，以實際行動力挺國片，並發揮公益加乘效果。第一金控暨第一銀行董事長邱月琴、第一銀行總經理鄭美玲也親臨現場，鼓勵孩童正向樂觀、勇敢逐夢。

一銀及母公司第一金的ESG(環境、社會、治理)表現深受國內外高度肯定，其中，第一金在4月底臺灣證券交易所最新公司治理評鑑中，第六度榮獲「上市組排名前百分之五」佳績，表現亮眼。

電影《聽見歌 再唱》以「台灣原聲童聲合唱團」指揮馬彼得校長的真人真事發想改編，講述純樸的偏鄉學校面臨廢校危機，兩位熱血老師帶領一群五音不全的布農族孩童組成合唱團參賽，希望以特殊才藝表現，阻止被廢校的命運，劇情溫暖動人，第一銀行文教基金會及受邀孩童在電影結束後一起唱「拍手歌」，呼應電影滿滿的勵志能量。

一銀於2004年開辦電影輔導金信託業務，長期與文化部配合，熟稔辦理流程且收費合理，高達8成電影輔導金業者於一銀辦理信託事宜。自開辦以來承作逾200件，承作金額約18億元，近期討論度較高的《聽見歌 再唱》、《孤味》、《當男人戀愛時》、《刻在你心底的名字》等皆於一銀辦理電影輔導金信託。

為協助國內文創產業發展，一銀積極辦理文創產業貸款，截至2020年底，創意產業貸款總授信餘額達246億元，其中，影視相關產業授信餘額22億元，占文創產業總授信餘額約9％；此外，一銀也配合政府推動政策性方案「加強文化創意產業升級轉型貸款」及「文化創意產業青年創業及啟動金貸款」等各類型文創貸款，提供業者所需資金並協助取得貸款利息補貼。

一銀在推展業務的同時，也積極落實社會公益，第一銀行文教基金會自2013年至2020年，舉辦44場「第一人文教育列車」，邀請身心障礙人士與關懷孩童分享正面積極的人生觀，共逾9,000人次參與；另運用一銀世界卡簽帳金額提撥0.1％之回饋金，透過教育部「學校教育儲蓄戶」平臺，資助偏鄉弱勢學生教育、營養午餐、課輔班等費用，自2017年至2020年，累計補助金額逾200萬元，受益學生近800人次。

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