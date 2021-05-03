網紅林襄擁有甜美外型、32E傲人上圍，因有些角度神似高雄市議員黃捷，屢上PTT表特板被討論，還被封為「兇版黃捷」，不時在社群網站分享養眼辣照，日更曬出穿著胸前挖大洞的戰袍，讓粉絲看了激動直呼要噴鼻血了！

林襄日前錄製節目《小明星大跟班》，該集主題為泳裝穿搭，她當時就穿著一一套紅色連身泳衣，並透露該件戰袍是拐拐的自創服飾品牌，吸睛的是，那套泳衣不但胸前大開深U，正前方還挖了一個大洞，讓林襄的南半球大方跑出來見客，胸前幾乎只有一條扣環支撐，超長深溝全被看光，而下半身高衩設計也讓她的修長美腿一覽無遺，相當性感。

林襄泳衣戰袍開大洞太辣。（圖／翻攝自林襄IG）

林襄照曝光後，除了吸引大批男粉暴動直呼「真襄」、「感覺扣環快撐不住」、「夭壽辣」、「穿這樣怎麼錄」、「這太犯規了啦，這扣子好像很容易解開」、「感覺吃到辣椒了」、「又襄又辣」，也釣出一票網紅好友回應，像是巫苡萱、泥泥學姐就跟著留言「太過分了」、「哇啊啊啊啊，我不行惹！」，可見其火辣程度。

林襄過去因多次和「反骨男孩」拍片，與成員孫生傳緋聞，然而2人的戀情在曝光半年後就宣告結束，今年2月進軍啦啦隊，正式加入樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」，近來還發行首本寫真《與你襄遇 林襄數位寫真》，讓粉絲們一飽眼福。

(中時新聞網)