永信建設（5508）3日召開董事會，通過今年第一季營收8.96億元，換算每股稅後盈餘約1.22元，年增510％，自結的今年4月單月營收約5.58億元，年增246.81％，累計今年前四月營收達14.55億元，比去年同期的4.63億元，大增213.99％，主要來自耘川、翡翠流域、R5新世紀、以及天睦等建案的銷售入帳。

永信建設發言人陳怡均3日表示，今年營運表現亮麗，主要是因為去年完工的建案，包括耘川、翡翠流域、R5新世紀、以及天睦等，陸續銷售、進帳所致。

永信建設3日董事會通過今年第一季營收約8.96億元，比去年同期的3.02億元，年增196.69％，淨利約2.64億元，換算每股稅後盈餘約1.22元，比去年第一季的0.20元，大增510％。

永信建設3日同時公布今年4月單月營收約5.58億元，年增246.81％，累計今年前四月營收約14.55億元，比去年前四月的4.63億元，年增213.99％。

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