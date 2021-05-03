花蓮縣警察局刑警大隊破獲非法獵槍販賣，同時查扣空氣長槍2把、獵槍成品1把，槍管等槍械零件1批，及製造工具電鑽、虎鉗及電鋸等工具。（羅亦晽攝）

花蓮縣警察局刑警大隊破獲非法獵槍販賣，同時查扣空氣長槍2把、獵槍成品1把，槍管等槍械零件1批，及製造工具電鑽、虎鉗及電鋸等工具。（羅亦晽攝）

花蓮一名27歲從事部落探險活動的張姓部落客，日前在社群網站炫耀自己持原民獵槍打獵，沒想到因而被警方上網巡邏逮個正著，經追查槍枝來源，發現向一名25歲原住民身份的花姓男子購買，由於花男擅長製造獵槍，以每把1萬元販售給不特定人士，警方也依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將2人移送法辦。

花蓮縣警察局刑警大隊執行全國同步檢肅非法槍械專案期間，查獲非原住民的張男非法持有土造獵槍外，更私下帶團體驗野外求生、打獵等。警方上月14日向花蓮地檢署申請拘票，到張的住處搜索找到可疑的土造獵槍，經初步送驗發現其殺傷力竟超過20焦耳。

警方持續追查獵槍來源，循線找到製造獵槍的花男，刑大副隊長韓修愛指出，上月14日也在檢察官指揮下，在花男住家起獲具殺傷力的空氣長槍2把、獵槍成品1把，槍管等槍械零件1批，及製造工具電鑽、虎鉗及電鋸等工具，且花男以每把1萬元不等的價錢，販賣土造獵槍供不特人持有使用，牟取不法利益。

由於花男屬原住民族，雖可申請持獵槍供生活之用，但不可販賣、也不得製造槍枝販售。韓修愛表示，全案以涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌解送花蓮地檢署偵辦，花姓主嫌經檢方向法院聲押獲准。

花蓮縣警局呼籲，新修正之槍砲彈藥刀械管制條例規範，持有制式或非制式槍械處罰刑度相同，製造、販賣及持有非法槍械刑責重大，切勿心存僥倖非法持有、製造與販賣。此外，模擬槍亦納入管理處罰範疇，非經依法申請許可亦不能擅自持有，另近年本轄發生數起不當使用自製獵槍致生傷亡案件，民眾依法持有使用自製獵槍，應注意安全，以防不當操作使用，發生自傷或傷人事故。

(中時 )