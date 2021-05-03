桃園市長鄭文燦與衛福部長陳時中3日下午赴桃園醫院，視察防疫旅館工作人員接種COVID-19疫苗情形，陳時中讚桃醫規畫地井然有序、士氣高昂，他也直言防疫不可能沒有破口，不然世界疫情不會達1.5億人，中央地方要合作圍堵，強調疫苗安全無虞，鼓勵踴躍施打，但部長剛離開，就有一名剛打疫苗者疑似發生暈針被抬上擔架入院進一步觀察，引起騷動。

陳時中視察打疫苗，後腳剛走就有年輕男暈針送醫。(蔡依珍攝)

就在陳時中和鄭文燦離開不久，有一名年輕男子於施打疫苗後出現暈針情況，醫護人員發現他血壓低且臉色發白，緊急抬上擔架送往醫院觀察。據悉該男平時就懼怕打針，來打AZ疫苗更慌張，導致血壓降低頭暈，不過意識清楚，送到急診後就表達退掛意願，醫師觀察確認無虞後讓他離開。

感染科醫師林宜君表示，暈針是一種血管性暈厥，由於接受針刺時，因疼痛刺激以及精神過度緊張而發生暈厥現象，多半是初次扎針、心裡害怕、進針後捻針太重或針刺前身體太疲勞、 過度飢餓等所引起，她強調該男仍能對談自如，應並非過敏性反應，謹慎起見仍會要求觀察30分鐘，也呼籲若48小時狀況未緩解要就醫治療。

因應機組人員及防疫旅宿工作人員感染COVID-19疫情，中央流行疫情指揮中心已於4月12日開放國籍航空機組人員、防疫旅宿工作人員等高接觸風險工作者接種公費疫苗。

陳時中說，桃園在防疫裡面的重中之重，有台灣最重要的國門機場，不管是機組員、進出國門的旅客，桃園都是非常重要且非常需要努力的地方，像是防疫車隊都集中在桃園，是一個非常沉重的壓力，但在鄭文燦和衛生局長王文彥領導下，大家合作無間。

陳時中也感謝桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進(右)帶頭鼓勵大家打疫苗。(蔡依珍攝)

鄭文燦和陳時中寫下桃園醫院加油。(蔡依珍攝)

「病毒就這麼細微、無孔不入！」陳時中不諱言，這段時間當然有一些破口，可是中央跟桃園每一次都合作非常良好，一一把破口補起來，「防疫就是這樣，很多事情就是沒有辦法預測到的！」需要做最完全的準備，但不可能沒有破口，笑說：「要不然世界的疫情今天就不會到1億5000萬人！」，台灣確診者在世界相對少，但是絕對不能大意。

陳時中也感謝桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進帶頭鼓勵大家打疫苗，讚桃園醫院在部長徐永年帶領下，施打疫苗動線規畫井然有序、空間也非常好、醫護員士氣高昂，雖然今日施打情形沒有比以往高特別多，他仍呼籲打疫苗是非常重要的防疫手段，大家要踴躍施打。

鄭文燦和陳時中為桃園醫院加油。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，桃園除了10家責任醫院，今起也開放13個衛生所注射疫苗，目前桃園已經打了7400多劑，其中6000劑是公費、1500劑是自費，強調市府的衛生局都有追蹤，中央流行疫情指揮中心也有網路回傳的報告，目前副作用的情況並不多，頂多會有疼痛或是類似感冒那種症狀，所以疫苗是安全、有效的，希望能夠大家多來注射。

「自費施打意願提高，有慢慢成長趨勢！」鄭文燦提到，桃園鼓勵三個類型的民眾踴躍注射，第一是機場的服務人員，除了華航、長榮、星宇航空三家航空公司分別造冊注射，免稅商店昇恆昌跟采盟因要提供過境或者是機場的服務，尤其昇恆昌還負責外籍機師的特殊通道、管理商務中心，希望提高注射率。

鄭文燦說，防疫車隊也是另一個重點，目前345輛計程車已經完成87位，希望其他3/4也希望盡快完成；桃捷公司因營運機場捷運，桃捷的員工也要盡量鼓勵注射，目前造冊200多位，市府正在安排。

(中時新聞網)