在美國片面把土耳其逐出F-35計畫的2年後，土耳其終於動用法律戰了，土耳其國防工業部暗示，將會對美國政府提起法律訴訟，爭取作為F-35聯合打擊戰鬥機（JSF）合作夥伴的權利。美國與土耳其的分岐在於，土耳其堅持購買俄羅斯S-400防空系統，之後被美國毫不客氣地的逐出F-35計畫，甚至原本造給土耳其的戰機也被沒收 。

防衛世界(Defense World)報導，土耳其國防工業部部長伊斯梅爾‧德梅爾(İsmail Demir)表示「就F-35的合約問題，法律程序尚未結束」。德米梅爾表示，合夥人不能僅僅說「我趕你出去」，就片面的把參與者排除在合約之外。

德梅爾進一步表示：「雖然目前還沒有積極的談判進展，但我們看到，至少有一些談判將開始。」

他的意思也許就是將要啟動法律程序。

德米爾說，土耳其作為F-35計劃的合作夥伴，已花費的14億美元，作為回報，作為回報，應當享有合作夥伴的權利，這些權利包括購買F-35戰鬥機，以及做為零部件的供應鏈，但如今土耳其被剝奪了這些權利。

就美國的立場，美國認為土耳其向俄國購買S-400防空系統，已危害到整個F-35計畫的安全，中間過程已經多次給過土耳其反悔的機會，走到逐出夥伴這一步也不是美國所樂見。2021年4月21日，美國通知安卡拉，土耳其將被排出F-35聯合打擊戰機計劃。

有報導稱，土耳其還有其他的反制方法，包括拒絕提供因斯里克空軍基地（Incirlik）給美國。但是，到目前為止，安卡拉尚未採取任何此類步驟。

(中時新聞網)