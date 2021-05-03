華豐違反重訊 證交所處3萬元違約金 18:042021/05/03 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，華豐（2109）110年4月20日因達公布注意交易資訊標準，於公開資訊觀測站公布相關財務業務等重大訊息，惟華豐誤植最近1月（110年3月）自結數及最近一季（109年第四季）稅前淨利及本期淨利查核數，核有證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第15條之情事，故處以違約金3萬元，並函知華豐公司嗣後應確實依規定辦理。 華豐於4月21日更正公告3月獲利為6,394萬元，每股稅後0.14元。 確診者足跡衝擊 樂華夜市人潮瞬間減少3成 《國際產業》沃達豐攜手Google 開發雲端數據處理 (工商 ) #華豐 #證交所 #重大訊息 #違反重訊 #違約金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐興本週鋼筋價格大漲 每公噸漲400元 10:492021/05/03 財經 建商為如期取得使用執照關說 老里長涉收賄遭訴 14:382021/05/03 社會 台中大甲成功路破損 李榮鴻爭取130萬元改善 15:202021/05/03 寶島 證交所引資不停歇 邀6公司與永豐金證行銷台股 14:462021/05/03 財經 《證交所》上周外資買超略增 欣興、中鋼、中信金列前三 13:592021/05/03 財經 部落客擁槍po網炫耀 花蓮警循線揪出原住民販售自製獵槍 17:562021/05/03 社會 合購房屋閨蜜輕生淪凶宅 一句「脫手價差我處理」求償敗訴 16:112021/05/03 社會 官方查處陰陽合約 港股影視股集體倒趴 12:212021/05/03 財經 第四權的未來在社群傾聽 04:102021/05/03 時論廣場 大陸男稱駕橡皮艇來台投奔自由 檢方：需釐清真實性 12:542021/05/03 社會 上市公司治理評鑑 國巨、華新科大躍進 04:102021/05/03 產業．科技 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 台股爆量重挫344點 專家說未來這兩天很關鍵 - 財經 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 瑞軒第一季每股盈餘6元 寫歷史新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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