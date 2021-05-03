證交所表示，華豐（2109）110年4月20日因達公布注意交易資訊標準，於公開資訊觀測站公布相關財務業務等重大訊息，惟華豐誤植最近1月（110年3月）自結數及最近一季（109年第四季）稅前淨利及本期淨利查核數，核有證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第15條之情事，故處以違約金3萬元，並函知華豐公司嗣後應確實依規定辦理。

華豐於4月21日更正公告3月獲利為6,394萬元，每股稅後0.14元。

(工商 )