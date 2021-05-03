有些人平時相當多情，撩妹技巧高超，但當他們面對真正喜歡的人時，就會瞬間變成「俗辣」，不敢主動追求。搜狐命理專欄近日發文點名射手座、巨蟹座和天秤座，他們天生異性緣極佳，每天遊走在各種曖昧對象之間，堪稱情場高手，但當真愛出現的時候，他們就會立刻退縮、不知所措。

1、射手座

射手座天生性格樂觀灑脫，喜歡追求自由、愛冒險，對於感情抱持著「喜歡就在一起，不喜歡就分開」的想法，所以情場經驗豐富，看起來對每段感情都不太用心，被大家認為是花心的代表。然而射手座只要碰見真愛，就會瞬間不知道該如何表現自己、向對方表達好感，原本大膽張揚的樣子通通消失不見。

2、巨蟹座

巨蟹座就像是「中央空調」，對待每個人都很溫柔體貼，很容易讓別人誤會他們對自己有好感，四處和異性搞曖昧，但其實這些舉動都是出自於他們的真心，背後沒有任何目的。不過待人和善的巨蟹座如果遇見真愛，體貼的「暖氣」就會瞬間關閉，甚至還會躲著對方，生怕自己一表白就慘遭拒絕。

3、天秤座

天秤座擁有出眾的外貌，且相當擅長交際應酬，經常在熱鬧人多的地方打轉，他們很容易就能贏得別人的好感，受到很多異性的歡迎和追求，是個出了名的情場高手。但實際上，天秤座並沒有那麼活潑開朗，而且當真愛出現的時候，他們還會變得自卑，認為自己配不上對方，只敢躲在後面偷偷觀察。

(中時新聞網)