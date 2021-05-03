洪姓女子在男友販毒入獄期間與其結婚，竟趁機接收丈夫外頭的藥腳，從毒蟲搖身變藥頭，擴大毒品事業交易遍布台南、高雄，還曾為了毒品糾紛，隻身赴約汽車旅館與藥頭談判，2日遭台南市警方鎖定逮捕。

37歲洪女原本是個不起眼的毒犯，只能依附販毒的男友吸食安非他命，去年中男友因販毒入獄，洪女還在男友坐牢期間，與他成婚成為甜蜜夫妻。

她卻趁丈夫還在坐牢時承繼夫業，一個個接收老公外頭的藥腳，延續販毒生意，並青出於藍，發展更多的藥腳，1年多來事業風生水起，交易範圍遍及高雄、台南，身邊還增加1名小弟當保鑣。

洪女平時都住汽車旅館躲避警察，日前曾向上游某名藥頭抱怨買到的1批毒品不純，與其約定重換，卻以冰糖佯裝毒品交付，投機行為遭該藥頭發現，差點翻臉。洪女事後獨自與藥頭相約某家汽車旅館談判，才解決爭端。

洪女無特定居住地，不停在各家旅館居住遊走，行蹤飄忽不定，台南市警方循線追查多日，2日才鎖定高雄某汽車旅館，攻堅將她逮捕，當場查獲少量安非他命，她到案時矢口否認販毒，警方仍依照毒品罪嫌將她移送台南地檢署偵辦。

沒查到大量毒品，警方正擴大偵辦，追查更多藥腳與溯源上游毒品供給者。

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(中時 )