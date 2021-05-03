資深媒體人陳揮文。(圖/本報資料照)

對於前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光說「生之年會全力支持何志偉家族的任何選舉」，陳揮文解讀，趙映光說「有生之年會全力支持何志偉家族的任何選舉」，這是「標準恐嚇」！不過，陳揮文指出，何志偉也講過頭了！

前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光兒子趙介佑涉毒品等案，重創民進黨形象，趙映光4月30日出面受訪表示，非常感謝何志偉的「力挺」，但不能因此事傷害黨，應盡快召開評委會，做出趙介佑除名處分。

趙趙映光更強調，自己只是北投地方小人物，不是政黨高層，當初有幸得陳勝宏董事長一路栽培，此事最對不起黨與陳勝宏、何志偉，還稱，「為感謝何的情分，在有生之年會全力支持何志偉家族的任何選舉」。趙映光隨於當日下午透過書面聲明請辭市黨部評委召集人職務。對於趙介佑涉案多年，身為爸爸都不知道嗎？趙映光說，2016年就覺得有點不對，但跟兒子距離很大，嘆「我生得了兒身，管不了兒心」。

民進黨立委何志偉則說，趙介佑2014年入黨，當時市黨部主委是現任國策顧問黃承國；2016年趙介佑吸毒搶救護車，還連撞3車，沒有進一步處置，沒有作為的主委也是黃承國；趙映光、趙介佑等人平常跟誰聚會把酒言歡，查詢他們的社群媒體就有答案。

此次風波是北市黨部主委選舉的後續？何志偉說，這樣講太超過，如果趙家沒有發生爭議事件，會有這樣的事情嗎？用黑水潑人不道德，對不起所有支持者。

對此，陳揮文3日在TVBS《新聞大白話》解讀，趙映光說「有生之年會全力支持何志偉家族的任何選舉」，這是「標準恐嚇」！不過，陳揮文指出，何志偉也講過頭了！

黃暐瀚也說，趙映光那番話的意思就是，會記住，這輩子都會記住，總會遇到。黃暐瀚說，趙映光以為大家聽不懂！「有生之年」是只要還沒斷氣，都會記得今天這件事情！

(中時新聞網)