即將於今年7月23日至8月8日舉行的東京奧運，是今年最受矚目的國際焦點活動。早在2019年7月茨城縣笠間巿就與中華高爾夫球協會簽訂奧運移地訓練，由於疫情延宕一年多，終於可望今年成行。茨城縣指出，這次中華隊選手移地訓練選定的宍戶國際球場是日本高球巡回賽的球場之一，相信有助於提高台灣選手奪牌的機率，此外，在參賽期間正好是茨城當地的哈密瓜盛產期，選手可以趁機品嚐其美味。

即將於7月接待台灣高爾夫球奧運選手賽前移地訓練的茨城縣穴戶球場。（照片聯想國際提供）

據了解，日本茨城縣是日本的農業大縣，擁有得天獨厚的自然環境，尤其水果的栽培，更是全日本數一數二的生產大縣。其中，哈密瓜的生量已連續22年佔全日本第一位，哈密瓜主要栽培區為鉾田市地區，這裡面對著鹿島灘，土壤排水良好，全年氣候溫暖，積雪或是颱風等氣象災害很少，非常適合栽培出頂級的哈密瓜。

茨城縣哈密瓜的產季是4-10月，尤其是5-7月是盛產期，哈密瓜的種類很多，其中以「昆西」、「安第斯」、「茨城大王」最具代表性，尤其是茨城大王更是茨城縣獨家品種，它是以茨城縣原始哈密瓜品種經過十多年和400多次交配後才被選出來栽培，它的果粒大、果肉綿密香甜，讓人入口難忘、回味無窮。

茨城縣的哈密瓜產季長，主要是因為不同品種的哈密瓜產季交疊延展，因此，茨城縣將5-7月的盛產期定為「快樂哈密瓜季」，並會舉行各種品嚐大會與推廣活動，縣內各住宿飯店、餐飲店、菓子店等，都會提供以茨城哈密瓜製作的甜點、冰品等，讓消費者能夠享用到茨城哈密瓜。

茨城哈密瓜聖代。（照片聯想國際提供）

這一季，雖然只有參加東京奧運的選手有機會品嚐茨城縣美味的哈密瓜，但只要疫情過去了，大家還是有機會到茨城縣大飽口福。

(中時新聞網)