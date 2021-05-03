新北市消防局3日舉辦「科技行動急診救護車，搶救OHCA大聯盟全面啟動」記者會，市長侯友宜期許OHCA患者康復出院率朝11％邁進。（葉書宏攝）

新北市消防局3日舉辦「科技行動急診救護車，搶救OHCA大聯盟全面啟動」記者會，現場模擬情境演練。（葉書宏攝）

新北市消防局3日舉辦「科技行動急診救護車，搶救OHCA大聯盟全面啟動」記者會，現場模擬情境演練。（葉書宏攝）

新北市消防局3日舉辦「科技行動急診救護車，搶救OHCA大聯盟全面啟動」記者會，現場模擬情境演練。（葉書宏攝）

新北市政府為提升OHCA患者康復出院率，升級救護車設備及整合醫療體系，全市共有100輛科技行動急診救護車，可快速連結現場端、醫院端，爭取黃金時效。市長侯友宜表示，2010年OHCA患者康復出院率3.4％，如今已提升為10.8％，未來要朝11％邁進。

消防局昨上午舉辦「科技行動急診救護車，搶救OHCA大聯盟全面啟動」記者會，侯友宜與消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋及全市21家急救責任醫院、北市馬偕、新光、萬芳及桃園長庚等醫院代表共同出席

侯友宜表示，全市共有100輛科技行動急診救護車，車內配備各式急救設備，以雲端系統即時傳送患者資料，連結現場端、醫院端、指導醫師端及品管端，讓病患在車上得到初步救治，醫生可快速掌握病患心電圖、血氧、血壓等狀況，加速到院後急救程序。

侯友宜特別感謝亞東醫院院長林芳郁，早年帶頭重視救護車黃金搶救時間，主動募款向衛生局提出計畫，招募醫生加入急救行列，為更多OHCA患者能夠康復出院打下基礎。

值得一提，現場安排亞東醫院進行演練示範，急診室在處理OHCA案件時的人力配置分工、急救流程及高端急救設備。

消防局補充，科技行動急診救護車可在現場即時將患者心電圖、血壓、血氧、照片、影像等資訊傳遞，讓入院後急救程序大幅縮短，以腦中風患者為例，數據先回傳醫院後，院方動脈取栓團隊可預做準備；心臟急症患者亦可由指導醫師線上指導給藥。

「升格至今已累計成功救回康復出院1743人！」消防局表示，全市擁有526位高級救護技術員全國最多、救護車全面配置生理監視器、自動心肺復甦機等高階救護設備、第一線警察、市府各局處帶頭推動「全民CPR」等都有助於提升OHCA患者康復出院率。

(中時 )