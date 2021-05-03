民進黨近日因「趙介佑案」飽受外界砲轟，時常擁護民進黨的網紅「焦糖」陳嘉行，近日卻在臉書正式宣布加入民進黨，更喊出如果受不了綠營缺點，「那就直接坐在黨主席蔡英文面前跟她說」。對此，身為焦糖好友的網紅陳沂則直指，「焦糖陳嘉行宣布加入民進黨，就是要投入台北市議員選戰了」，但她說，要拿民進黨的好處有很多種，成為黨員投入選戰，這是最笨的作法。

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陳嘉行2日臉書貼文表示，他現在以民進黨新進黨員身分，邀請大家加入民進黨，在5月20日前記得入黨，明年就能對黨內決策投票，「看不了長文的，我就問不爽民進黨表現，你要不要直接改變民進黨？」。

焦糖哥哥2日在臉書上證實自己加入民進黨。（圖／中時資料照片）

陳沂同日晚間對此連發2篇文發表個人看法稱，她不是民進黨支持者，也不會加入民進黨。原因是，現在的執政黨民進黨存在很大的問題，「我質疑政府，因為我繳稅，繳很多很多稅。不要再用精神勝利法帶風向了，台灣要有未來需要的就是經濟，有錢才有資格說話，精神勝利到最後就是大家一起滅亡」。

網紅陳沂臉書。(圖/翻攝自 臉書)

網紅陳沂臉書。(圖/翻攝自 臉書)

稍後她再度發文直指「焦糖陳嘉行」宣布加入民進黨，就是要投入台北市議員選戰了，但她覺得「要拿民進黨的好處有很多種方式，成為民進黨員投入選戰是最笨的做法」。陳沂強調，「要是我，我是不會參選的！先知總是寂寞的，等著看預言吧！」。

(中時新聞網)