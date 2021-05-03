全球運價漲勢銳不可擋，貨櫃三雄之一的陽明海運因為被列警示股，提前公布3月獲利，單月大賺79.41億元，是去年同期的20倍，每股稅後盈餘（EPS）為2.43元，第1季EPS可望逾7元，上半年幾乎可確定賺1個股本不成問題，根據投顧業者公布的最新報告，已將陽明目標價調高到137元。

台股今日終盤大跌344.31點，收在17222.35點，失守17300點，不過航運股卻是一枝獨秀，在全球運價飆新高的激烈下，貨櫃三雄股價銳不可擋，陽明攻上漲停87.7元、長榮大漲超過9％達86.6元，萬海則率先突破百元關卡，收在101.5元。

陽明首季獲利提前攤牌，別以為第1季EPS交出7元已經不得了，投顧公布最新報告，認為貨櫃三雄第1季將是全年獲利最低，且受惠2021~2022 年全球貨櫃航運供不應求，缺艙缺櫃的情況短期難解，營收及財報獲利跳升，將成為常態，預估陽明2021年底每股淨值預估值 38.10元，目標價137元，維持「買進」建議。

陽明3月營收210億元，年增90.36％，續創歷史新高，稅後盈餘79.41億元，年增20倍，每股獲利2.43元。而陽明先前已公布1月每股獲利2.32元，雖然2月獲利沒公布，但以2月營收超過1月表現，整體推算，陽明第一季每股獲利可望挑戰7元。

法人指出，5月美國線長約價調高後，第二季營收可望較第一季成長，上半年每股獲利肯定逾一個股本，投顧更認為陽明今年EPS高達27元，大賺近3個股本，屆時每股淨值提升到38.1元，3.6倍股淨比推算的目標價為137元，距目前股價還有50元空間。

(中時 )