街口支付持續擴大O2O支付生態圈，與電子票券品牌Edenred宜睿智慧合作，聯手推出全新街口票券服務 – 「街享券」，開放用戶便利且優惠購買電子票券的新途徑。街享券今(3)日起正式上線，首波將上架超過50家品牌，各種票券皆可透過街口+ APP「街享券」服務選購、並於線下實體店面使用，提供用戶更聰明的消費方式。

街享券擴大街口支付使用場景，種類橫跨大型餐飲連鎖品牌、休閒生活、超商、百貨和零售。當前提供的品牌電子票券包含85度C、王品、爭鮮、AVIS安維斯租車、EZTABLE、國賓影城、統一超商虛擬商品卡、全家、萊爾富咖啡券、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、誠品生活，以及Apple、大潤發、家樂福等。

為歡慶街享券服務上線，4重加碼活動等著你。

＊第1重：5月3日(一)～5月18日(二) 街口聯名卡獨家搶先購：使用街口聯名卡綁定街口支付購買街享券，最高享15%回饋！（與原聯名卡回饋及第2重指定加碼回饋合併計算）；5月19日(三)起陸續開放使用「帳戶付款」及「綁定其他信用卡」付款。

＊第2重：指定商品類別享單筆消費加碼最高5％回饋

＊第3重：筆筆消費享街口幣100%折抵！

＊第4重：兌券送券，5月31日前單筆消費滿額成功至店家使用，可享麥當勞蛋捲冰淇淋及星巴克大杯美式咖啡

另外，繼與家樂福線上購物攜手提供網購族多元的支付選擇；近期因應用戶需求，街口支付也於5月26日(三)起在全台家樂福實體門市上線！5月26日(三)至6月8日(二)活動期間單筆消費滿500元享10%現金回饋（單筆回饋上限150元，每人每週於家樂福線上購物網與線下全門市合計限回饋一次）。

(科技)