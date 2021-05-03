捷運永寧站公車站容納32條公車路線，等車人潮眾多。（江怡臻提供）

捷運永寧站公車站容納32條公車路線，又鄰近工業區和科技園區，周邊道路尖峰時間人車眾多，新北市議員江怡臻今質詢表示，建議在捷運站2號出口旁增設永寧轉運站，紓緩交通擁擠，交通局長鍾鳴時則回應，確實有設置必要，但該地屬於台北市所有，交由台北捷運公司研議，涉及到捷運用地開發的相關規定，是否能開發還須評估。

江怡臻指出，捷運永寧站是新北土城交通最繁雜的地帶，有工廠、科技園區，還有著名的公園、步道、風景名勝，路幅不大、但來往人車卻很多，目前捷運永寧站公車站要容納32條公車路線，每天排隊等車人潮眾多，鄰近的國道三號土城交流道，也有許多國道客運、市區公車都會擠在承天路，包括中央路三段承天路口、忠承路忠義路口、承天路忠誠路口，尖峰時段車潮擁擠。

江怡臻建議，可在捷運站2號出口旁長年閒置的建物所在地設立「永寧轉運站」，除了可以解決上面幾個問題的困擾外，還可以承接國道的轉運功能。

江怡臻表示，永寧捷運站已通車15年，非常希望能有更好的交通品質；如果往永寧捷運站的方向去規畫，建議除了提供中長程客運、市區公車站牌，也可以規畫計程車休息站、汽機車停車格，甚至應用作公益設施，包括公共托育中心、公立幼兒園、社會住宅、商場、市府辦公廳舍等。

交通局長鍾鳴時表示，該處確實是土城交通重要據點，有設立轉運的必要性，在上次總質詢之後，也有跟台北市表達設置轉運站的需求，但因為該處土地屬於台北市所有，交由台北捷運公司研議，涉及到捷運用地開發的相關規定，是否能開發還須評估。

鍾鳴時表示，要推動設置轉運站，需要台北新北雙方都有共識，會積極與台北捷運公司溝通，以解決該地的使用問題，解決土城、三峽、桃園等交通轉運需求。

捷運局長李政安補充，依照大眾捷運法所徵收的土地，大法官認為不能用於聯合開發，當初徵收需求是捷運相關設施，且細部計畫提及能夠開發，因此該地是否能設置轉運站仍待討論。

(中時 )