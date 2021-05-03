新冠疫情讓全球飛機停飛大半，加上國籍與外籍航空公司常常臨時取消航班或更改班表，桃園機場停機坪常常客滿，一位難求。機場公司3日表示已經完成規劃，在維持營運及符合國際民航組織（ICAO）安全規範的前提下，善用空間，增加停機位，將現有的營運機位約78個再「擠出」機位，變成最多可停140架飛機，並可按照當日需求機動調整。

桃機公司航務處長蘇崇義表示，營運機位就像一般的停車格，桃園機場現有營運機位約78個，調整之後可以雙排停機，也就是一個機位停2架小飛機（例如台灣虎航），但是一定要符合國際民航組織要求的停機間距，小飛機之間距離4.5公尺，大飛機7.5公尺。

蘇崇義強調，雙排停機的飛機因為距離太近，只能停駐、不能營運，甚至不能自己滑進停機位，要靠拖車拖進去；一般營運的飛機則會預留非常充裕的停機空間讓它可以加油、上貨、上油、上水等等，同時也可以自己滑進停機位。

機場公司表示，桃園機場現有營運機位78個，棚廠區與停駐機位32個，合計110個機位，調整過後可容納常態過夜須停駐的航機約130至140架。機場公司已利用有限的停機位空間，以符合規範的安全間距，分區管理提供停機空間，確保營運順遂。

(旺報 )