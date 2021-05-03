雲林縣長張麗善（左）宣布「幸福成家3部曲」政策，生愈多領愈多。（張朝欣攝）

雲林縣近5年來每年出生比死亡少近3000人，為鼓勵年輕人結婚生子，雲林縣政府3日推出「幸福成家3部曲」政策，提供結婚、生育、教養福利，縣長張麗善更宣布加碼生育津貼，第1胎1萬元、第2胎2萬元，以此類推第10胎10萬元，生愈多領愈多，希望減緩少子化衝擊，讓雲林成為「金幸福」縣市。

雲林縣近5年人口數呈現負成長，每年平均出生數僅4415人，死亡數卻有7259人，一消一長每年減少近3000人口，對雲林造成嚴重衝擊，為鼓勵年輕人結婚生子，縣府整合各局處資源，推出「幸福成家3部曲」，希望減輕年輕人負擔，在沒有壓力情況下結婚生子。

張麗善表示，她上任後於2019年將生育津貼由8000元提高1萬，第2胎後為1.5萬元，但從生育胎次數據來看，生育第1胎約有48％，第2胎降到35％左右，第3胎更只有12至13％，因此決定加碼鼓勵生育第2胎以上的家庭，階梯式提高生育津貼。

此外，為了減輕不孕夫妻施行人工生殖技術的經濟負擔，縣府特別與台大醫院雲林分院合作，2020年起針對設籍雲林縣內有不孕症治療需求的夫妻，提供接受人工生殖（試管嬰兒）技術補助，補助金額最高2萬元。

張麗善說，縣府不只用重金鼓勵生育，更要讓年輕人願意生、輕鬆養，因此推出祖孫托育津貼、國中小學生書籍費全免、營養午餐加碼補助，更獨步全台為全縣國中一年級女生施打9價HPV疫苗、率先全國落實國中小班班有冷氣。

張麗善強調，希望建構完善的家庭照顧措施，讓雲林鄉親能夠在家務與工作之間取得平衡，以降低家庭養兒育女的各項負擔，所以她要求縣府團隊研擬政策與措施，以「結婚」、「生育」及「教養」3大面向，擬定雲林「幸福成家3部曲」。

(中時 )