彰化縣議員黃千宴緊接在吳韋達之後發言，話題繼續圍繞在「狗」身上，要彰化縣長王惠美多留一些時間在縣政決策，尤其注意檢視身邊是否有瘋狗，在外囂張行事令人看不下去。（摘自議會直播畫面／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議會第19屆第5次定期會3日開議，議員發言話題不約而同圍繞在動物議題上，縣議員吳韋達指出路殺犬貓遺體處理，應更簡化通報程序、更人道，但處理辦法法令上路卻未落實，批評執行不力；縣議員黃千宴更意有所指，將「狗與主人」對比縣府一級局處首長與王惠美之間的關係，要王惠美仔細檢視誰是忠犬、導盲犬和瘋狗。

吳韋達指出，根據他的了解，彰化縣毛孩、流浪犬貓遭路殺後，會因為路權歸屬而有不同通報流程，過去彰化縣各鄉鎮清潔隊多將犬貓屍體以塑膠袋包裝後直接送入垃圾車，混入家用垃圾壓縮後並送入焚化爐焚燒；犬貓遺體處理流程太粗糙，若是走失寵物，根本來不及掃瞄晶片讓飼主了解後續情況，以致有些寵物網站協尋2006年走失的毛孩，至今根本無法被找到。

他說，基於動物身後尊嚴，其他許多縣市都有更人道之處理方式，例如用專用紙箱、包覆往生被、委外交由業者獨立焚化等。上次定期會他提案建議農業處制定《彰化縣街道動物遺體處理辦法》，透過SOP流程，落實寵物晶片除戶政策，屍體內有晶片就通知飼主領回、無晶片再火化。

吳韋達表示，法令3月初公告實施至今，彰化縣動物防疫所僅處理2件犬貓屍體，明顯執行不力；他也批評動防所指各地方公所清潔隊應編列預算經費處理犬貓屍體的說法是在推諉，更讓上個會期所做的等同白費。

黃千宴發言時則說，狗是人類好朋友，若把關係擬人化，思考縣府團隊中局處首長們的角色定位，她建議縣長王惠美減少忙碌行程，多留一些時間關心決策問題，避免因行程太繁忙而時常處於情緒頂點；更應主動檢視，身邊誰是護主忠犬、誰是導盲犬會努力幫弱勢做事。

黃千宴最有意有所指表示，自己是愛狗人士，但不認識狗的人就會怕狗，平地原住民議員陳榮妹養得狗日前就咬了主人，導致她先生手術開刀2小時，她要求王惠美要仔細檢視，是否有瘋狗在身邊，別讓這些瘋狗學壞、把雞毛當令箭，在外囂張的處理事情，令人非常不能認同。

(中時 )