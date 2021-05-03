東京奧運倒數81天，由於新冠肺炎疫情仍未受到控制，東奧組委會要醫療院所派遣500位護理師在東奧期間幫忙，此舉引起護理人員不滿，認為政府竟然在接近疫情爆發臨界點之際，還無視國內防疫。

據了解，東京奧運需要1萬名護理人員協助，因此東奧組委會希望有更多護理人員投入協助，但日本國內東京、大阪兩大都會區都再度進入緊急狀態，增加了護理人員的負擔，一位來自名古屋的護理師表示：「在憤怒之餘，我更震驚的是日本政府對新冠肺炎疫情的漠然，展現出人民性命是可以這樣被忽視。」

日本醫療勞動人員工會秘書長森田進指出，現在應該要重視新冠肺炎大流行的問題，而不是奧運，應該要阻止送更多醫療志工去幫忙奧運的請願，而是應該要好好一起跟人民對抗新冠肺炎，真的很生氣政府堅決舉辦奧運，不顧病人、護理師的風險。 新冠肺炎目前在日本造成1萬人死亡，加上變種病毒，都讓防疫工作更加困難，醫護人員也無法確定能否控制住情況，籌辦賽事高昂的金額，也增價納稅人負擔，估計為了這次奧運日本估計要花費154億美元（約4346億台幣），民調顯示，有八成民眾希望取消或延期。

(中時 )