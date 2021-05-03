美國科技巨頭財報交出亮眼成績，那斯達克指數上週四（29日）一度創下新高紀錄，然而富國證券（Wells Fargo Securities）股票策略主管哈維（Chris Harvey）卻稱大型科技股這段時間的佳績只是「假象」，認為景氣股如金融領域或是酒店、餐廳等消費者領域將接棒成股市撐盤要角。

美國科技巨頭財報4月陸續登場，帶動美股當月表現強勁，而連6個月上漲的那斯達克指數也在4月漲幅高達7%，於4月29日創下新高，當月最終收於13860.76點，較高點低2.5%。

據《CNBC》報導，在哈維寫給投資人的信中內容指出，對經濟敏感的類股將領先成長股，成為市場的驅動力，且很可能會在本月初發生，建議看好科技股的投資人可以降低其持股；哈維受訪時提到，「並非對科技股帶有成見，只是其中部分科技公司是高成長、高風險和高本益比的」。

哈維指出，科技股最近的漲勢是得益於10年期美債殖利率在過去1個月中下跌約6%，但他預測殖利率將呈反彈，甚至達到2%，「目前正處於前景非常正向的經濟復甦週期，通常在具有成長性和充足的成長動能時，你不會願意去支付科技股的溢價」。

另外，哈維認為投資者還沒有充分的意識到，通貨膨脹的影響，將會給大科技公司、成長股、甚至是整個市場造成什麼樣的影響，「面臨更高的稅收，什麼時候會縮減，利率又將上升到什麼程度？」，市場將變得更加不穩定；應該將標的鎖定在能從通膨和經濟復甦獲益的景氣股如金融領域、工業領域或一些消費者領域等。

(中時新聞網)