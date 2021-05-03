石姓男子抽菸引燃鄰居的機車，檢察官查出2人有糾紛，懷疑石男放火洩憤，依放火燒燬他人所有物罪將他起訴。台北地院認為，火勢沒有燒到機車重要部位變形或喪失效用，未達「燒燬」程度，至多僅構成告訴乃論的毀損罪，而鄰居目前尚未提告，因此判石男無罪，可上訴。

檢方起訴指出，石男與鄰居曾因水管阻塞及機車擋道問題起糾紛，竟心生不滿，在2019年12月14日晚間6時許，外出到便利超商買香菸，然後回到住處外，將點燃的香菸放到鄰居機車前置物箱內，放任引燃裡面的衛生紙及毛巾，所幸鄰居及時發現，通報警消前來撲滅火勢，才未造成傷亡。

石男被控涉犯放火燒燬他人所有物罪，但他否認犯罪，辯稱他只是抽菸，因風大吹落菸蒂，不慎引燃機車。

合議庭認為，刑法處罰的放火、失火罪的構成要件「燒燬」，是指燃燒毀損，即標的物已因燃燒而喪失效用；而依《道路交通管理處罰條例》規定，汽機車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，或因交通事故遭受重大損壞修復後，不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者，處2400元至9600元罰鍰，可見必須機車上述部位因燃燒喪失效能，才構成「燒燬」。

合議庭指出，本件機車受損情形，重要部位未因燃燒變形或喪失效用，整體上難謂達到不堪使用的程度，因此不構成放火燒燬他人所有物罪，石男應只涉犯毀損罪，為告訴乃論之罪；因鄰居表示暫不會提告，將視石男態度和賠償誠意再決定，因此判石男無罪。

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(中時 )