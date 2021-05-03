中鴻第一季大賺17億元 每股EPS為1.18元 19:222021/05/03 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到鋼價大漲激勵，中鴻（2014）董事會決議，通過第一季合併財務報表，單季稅後淨利為17億元、年增1,460％，每股稅後淨利為1.18元。 聯發紡首季EPS0.48元 五年來單季高峰 退撫基金第一季賺344億元 收益率5.35％ (工商 ) #中鴻 #第一季 #大賺 #EPS #鋼價大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 禾伸堂Q1 EPS達3.45元 寫十季高 16:212021/05/03 財經 勞動基金第一季賺1,849億元 投報率4.12％ 11:052021/05/03 財經 信昌電配息2元 隱含殖利率2.9％ 16:412021/05/03 財經 永信建設第一季每股賺1.22元 前四月營收大增213％ 17:512021/05/03 財經 疫情升溫 台股收盤重挫344點 面板3虎跌停 股王換人 13:402021/05/03 財經 瑞軒第一季每股盈餘6元 寫歷史新高 15:052021/05/03 財經 去年同期20倍！陽明3月大賺79億元 投顧喊股價上看137元 18:122021/05/03 財經 《半導體》威剛Q1每股賺2.94元、14季最佳 Q2更旺 15:582021/05/03 財經 《鋼鐵股》Q1賺贏去年全年 中鴻每股淨利1.18元 16:492021/05/03 財經 《科技》鴻海FII工業富聯 Q1獲利年增7成 08:362021/05/03 財經 《晨間解盤》10日線未破前 仍續有財報利多(倫元投顧提供) 09:102021/05/03 財經 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 台股爆量重挫344點 專家說未來這兩天很關鍵 - 財經 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 瑞軒第一季每股盈餘6元 寫歷史新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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