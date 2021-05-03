受到鋼價大漲激勵，中鴻（2014）董事會決議，通過第一季合併財務報表，單季稅後淨利為17億元、年增1,460％，每股稅後淨利為1.18元。

聯發紡首季EPS0.48元 五年來單季高峰
退撫基金第一季賺344億元 收益率5.35％

(工商 )

#中鴻 #第一季 #大賺 #EPS #鋼價大漲