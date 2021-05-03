CSR企業社會責任獎3日頒獎，台電以「Taipower D/S ONE電幻1號所」一舉拿下「傑出方案類－教育推廣組」首獎肯定，台電表示，台電除持續穩定供電，也積極回應國際能源轉型及永續發展趨勢，本次以品牌思維打造的綠能教育空間「電幻1號所」獲首獎殊榮，未來將持續努力，以多元方式與社會溝通，深耕能源教育。

2021年第17屆「CSR企業社會責任獎」，台電由副總經理徐造華接受金融監督管理委員會主委黃天牧頒獎表揚，成為首度受獎的國營事業。自2005年起連續舉辦17屆「CSR企業社會責任獎」，針對公司治理、社會績效、環境績效、資訊揭露透明度等各面向，完整評鑑企業整體CSR表現，是全球華人媒體最早推動的CSR評鑑調查，也是台灣歷史最久的CSR獎項，吸引全國超過100家企業競逐獎項。

位於新板特區的電幻1號所是台電首次結合變電所，打造全國首座綠能主題展示館，主打結合能源與健身房的沈浸式互動體驗，以數位藝術科技與彈跳、舞踏、投籃、戰繩、飛輪等身體互動連結再生能源發電原理，讓民眾在運動與玩樂之中學習再生能源知識，自2019年底開幕至今，已有近7萬人次參訪，在去（2020）年曾獲德國紅點品牌與傳播設計獎、美國博物館協會繆思獎(MUSE Award)等獎項殊榮，現今再獲遠見CSR企業社會責任獎肯定。

台電表示，電幻1號所除了「EnerGym能源健身房」，一樓空間也規劃成為「PowerLab能源實驗室」，邀請藝術家、設計師、能源教師等創客進駐，以工作坊模式針對學生與親子打造教學與實驗兼具的創意課程，帶領學童從自己動手做之中探索再生能源知識，同時定期舉辦講座與分享會，堪稱全台最好玩的展館。

台電指出，電幻1號所除了好玩有趣的方式向下紮根能源教育外，也致力於教具開發，在今年與「美感細胞」團隊合作，分別就國小、國中、高中等階段，開發「永續居家」、「台灣能源地圖」及「能源撲克」等三組教具，並與新北市在地學校合作推廣，讓能源教育走入校園。

此次電幻1號所獲得「傑出方案類－教育推廣組」首獎，《遠見》評審團以「透過互動體驗與美感設計展演，改造既有之配電變電所，化為能源議題的科普教育場域，獨具創意，顛覆自身以往格局令人驚豔，後續影響力備受期待。」肯定台電對於教育推廣所做的努力，台電未來將持續創造友善溝通、共好多元的環境，打造在地能源教育與環境教育中心，與台灣共創永續。

(工商 )