百冠生化科技股份有限公司總經理李清勇及創辦人黃素秋在嘉義縣番路鄉種下700株台灣原生樹種香杉。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

有感種樹是一項環保又永續的行動，林務局嘉義林區管理處自2012年起推動捐款認養造林，至今已有38間個人、團體及企業響應參與，栽植達17萬株林木，挹注2900萬元植樹造林經費，今3日百冠生化科技股份有限公司總經理李清勇及創辦人黃素秋在嘉義縣番路鄉種下700株台灣原生樹種香杉，邀請大家起身成為參與者，一起守護地球。

百冠生化科技公司以檜木精油向世界介紹屬於台灣的味道，創建品牌檜山坊，其檜木精油原料來自老牌木業家具公司製作頂級家具時剩餘邊角料及木屑，經過二次再精製蒸餾所得，堅持循環再利用、守護環境永續發展的理念，今年百冠生技主動連繫嘉義林管處表達要捐款支持認養造林計畫。

嘉義林管處表示，推動捐款認養造林至今已有38間個人、團體及企業響應參與，完成39處造林地認養，植護樹面積約達329公頃，栽植17萬株林木，挹注2900萬元植樹造林經費，主要是透過捐款認養造林機制，由個人、法人或團體捐款經費，林務局代為執行造林工作。

嘉義林管處指出，香杉是國產針葉樹的一級木，屬於貴重建材，可供建築、枕木、造船、電桿等使用，除此之外，木材有香氣、耐腐力強，可作為藥用植物及提煉精油。

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