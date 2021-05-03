台中市東區大智路去年打通貫穿火車站前後站，一旁的武德街拓寬案3日順利動工，市長盧秀燕（左6）帶領地方仕紳出席開工典禮。（張妍溱攝）

武德街將拓寬，除帶來交通便捷，可望促進周邊商業與建設發展。（張妍溱攝）

台中市東區大智路去年打通貫穿火車站前後站，延宕5年的武德街將拓寬，3日舉行開工典禮，未來讓大智路貫穿大智北路後，再延伸至武德街，一路直達南京路，預計10月底完工，完成大智路打通工程的最後1哩路，打開舊城區經濟起飛的新門戶。。

市長盧秀燕出席開工動土典禮時，稱賴、戴家2家族，共4名地主為「城市建設英雄」，因他們已居住當地超過1甲子，卻成全搬遷並同意拓寬工程，相當不容易；4人親自參與開工典禮，賴家大姊感動一度紅了眼眶，她說，武德街拓寬後，盼帶動地方發展。

地主戴志達表示，武德街拓寬案從市長胡志強、林佳龍、盧秀燕，歷經3任市長，6年前林佳龍公告徵收後，一度抗爭，認為政府「依法行政」，似乎沒談判空間，盧秀燕當市長後，雙方展開溝通協調，把徵收變成都市更新，採「權利變換」方式，地主可參與都市更新，聯合開發後可分回土地，他很滿意。

建設局長陳大田說，武德街於5年前已啟動拓寬計畫，道路工程計畫長度140公尺，寬度24公尺，工期預計160天，預計今年10月底完工；拓寬範圍由八德街至南京路，讓火車站後站可貫通至南京路，工程總經費3412萬元。

陳大田指出，大智北路已成為台中車站具有象徵性的主要道路之一，未來武德街拓寬完成後，台中火車站前後站完整縫合，可提供更安全、便利的通行環境，有效整合鐵道、國道客運及公車等大眾運輸系統，活絡車站周邊整體發展，串聯文化景點路網，吸引觀光人潮，歷史城區發展再添動能。

(中時 )