香港女星阿嬌（鍾欣潼）2018年嫁給「醫界王陽明」台灣醫生賴弘國，卻在2020年宣布離婚，閃婚閃離震撼外界。恢單一年後，昔日鴛鴦的身材變化出現驚人對比，阿嬌腫到看不出脖子，賴弘國則瘦到變紙片人，對此他親回原因。

賴弘國1日在IG貼出一張與男性友人站在景觀餐廳的合照，簡單寫下兩字「開心」，只見照片中的他雖然面露燦笑，但明顯消瘦一大圈，單薄的身形看起來有些憔悴，引起不少網友留言關心：「太瘦了」、「多吃點」、「要多注意身體健康喔」、「怎麼又瘦成這樣…？」釣出賴弘國本人親自回應：「老問題」。

反觀前妻阿嬌在大陸綜藝節目《怦然心動20歲》現身時，臉型不但豐腴，還有肥厚的雙下巴，連脖子都快看不到，明顯的福態掀起廣大的網議，讓人擔憂阿嬌短時間胖那麼多，是否健康出了問題？根據《東網》報導，阿嬌的好友、搭檔阿Sa（蔡卓妍）透露阿嬌本來就有荷爾蒙失調的問題，不會特意關心對方給壓力，直呼健康快樂最重要。

離婚1年，阿嬌因賀爾蒙失調體型變重。（圖／取材自優酷 Youtube）

阿嬌當初結束14個月短命婚時，曾脫口而出「我覺得我不會再結婚了」，被外界解讀成永遠不會再婚，而她最近在節目《怦然心動20歲》重新強調，自己當時只是不想結婚，不是代表永不結婚，她表示自己對婚姻仍有憧憬，但不管怎樣，把生活過得好才是最重要的。

(中時新聞網)