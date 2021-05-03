受惠台南、新北剛性需求持穩發揮，上曜(1316)、永捷(4714)、炎洲（4306）旗下建案開發持穩推進。上曜因缺工及原物料上漲等等因素，造成營建成本略有增加，但相對房屋售價也水漲船高。

永捷兩個危老建案均已完銷，目前都在施工階段；新推出的建案今年陸續發包施工，將依計畫時程完成交屋入帳，在手土地位於中西區及北區，將在今明兩年推案。

炎洲林口土地已於110年1月過戶，處分利益為8.51億元，每股獲利貢獻度約1.45元。

炎洲指出，旗下旺洲開發推出林口3個預售建案，預估總銷約60億元；目前銷售狀況良好，其中新莊2案已完銷，預計111～112年完工認列。

上曜董事長張祐銘認為，房地產短期內受到房地合一2.0政策消息面可能暫時有些影響，但整體資金市場仍相當寬裕，且台南房地產市場因剛性需求活絡，中長期持穩樂觀看待，而上曜也是鎖定自住客的剛性需求，影響應該不大。

張祐銘表示，台南九份子重劃區是台灣第一座低碳示範社區，可連接北外環通達南科，國8、國1、國3及台17線等，成為矚目熱區。

上曜六期（北基地）建案坐擁5,500坪生態湖、區域純住宅唯一採SRC鋼骨防震結構、基地對街就是12年一貫國教完全中小學；加上輕豪宅(坪數小)規劃，建材採一級豪宅使用品牌與規格。七期（九份子重劃區南基地）預計下半年啟動設計工作。

(工商 )