印度疫情失控，連帶牽動亞洲PVC供需熱度。華夏(1305)PVC主銷往印度、孟加拉等地，4、5月銷售量受阻降溫；除印度疫情干擾，孟加拉亦進入齋戒月生產淡季，採購力道放緩，加上6月將進入雨季，南亞國家生產將較停滯，也將影響銷售動能。

此外，台塑（1301）台灣PVC粉年產135萬噸，VCM年產158萬噸；大陸PVC年產47萬噸。聯成（1313）大陸泰州PVC產能60萬噸。反應成本、供給趨緊支撐，台塑4月PVC外銷報價大漲300美元／噸，上調5月報價30美元對大陸價格形成支撐；大陸PVC電石法內銷價也小漲20美元。

在大陸庫存水位仍低、市場需求走堅，加上美國PVC遠洋貨出售貨源不大，近期PVC現貨報價力守1440美元／噸歷史高價，印度、孟加拉等地PVC報價達1600美元／噸。伴隨印度疫情延燒、雨季等因素發酵，東南亞需求熱度恐反轉趨緩。

台塑指出，大陸PVC因獲利佳，同業開工率提升，且因PVC外銷國際行情高，大陸PVC 3月出口量近23萬噸，較去年月均5萬噸大幅成長，衝擊印度、越南、孟加拉等市場，壓抑PVC續揚力道。

華夏認為，印度疫情確實讓該地採購轉趨保守，但印度6月進入雨季，工廠生產、工程實施本會較停滯，孟加拉4月中旬開始進入齋戒月，採購放緩。

不過，華夏在北美銷售之Enduratex膠皮產品系列，於疫情期間因為能掌握開發時效、品質優異及交貨準時，逐步取代美國當地供應廠商以及自印度、墨西哥進口之供應鏈，首季銷售可望大幅成長。今年初即已進行強化供應之各項措施，分短、中、長期策略掌握市場復甦之商機。

(工商 )