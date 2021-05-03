消息人士指日前服役的中共核潛艦是094A改良型，配備了射程覆蓋全美的巨浪-3彈道導彈。圖為4月23日中共海軍節3艘大型主力戰艦在海南入役。（圖／央視截圖）

中共海軍南海艦隊最近同日接收3型主戰艦艇入列，並由大陸國家主席習近平高調授旗。專家認為，這是意在與美國爭奪制海權，其中的戰略導彈核潛艇上裝備了中國迄今射程最遠的潛射巨浪-3彈道導彈，已引起美國軍方高級官員對中國核武發展發出警告。

4月23日中國海軍建軍72周年紀念活動中，習近平當天出席南海艦隊3艘新的主戰艦艇的交接列裝儀式，其中包括一艘戰略導彈核潛艇長征18號（舷號421）。港媒《南華早報》引述軍方消息人士分析稱，新交付使用的核動力潛艇裝備了中國最強大的潛射彈道導彈(SLBM)，能夠打擊美國本土。而大陸官媒也透露，南海艦隊最近新接收的戰略導彈核潛艇是中國最新094A改型戰略核潛艇。

《美國之音》指出，相關報導引用接近中國海軍的消息人士稱，094A改型戰略核潛艇有能力發射射程超過10000公里(6200英里)的巨浪-3型（JL-3）潛射彈道導彈。

消息人士說，與其前身094相比，094A改型戰略核潛艇「克服了其中一個關鍵問題--噪音，使其能夠搭載更強大的巨浪-3潛射彈道導彈」，而094A搭載巨浪-3彈道導彈，其打擊範圍「能夠覆蓋整個美洲大陸」。

報導說，中共核潛艇長期以來一直受到噪音過大、容易被發現等問題的困擾。

觀察人士指出，中國海軍核潛艇入列，通常不公佈艦名也不披露舷號，新聞媒體一般不公開進行報導。而媒體在中國海軍成立72周年紀念日公佈了核潛艇名和舷號，說明中國海軍朝著加強對有爭議亞洲海域的控制邁出了大膽的一步，也是對美國在該地區影響力的提升構成了新的挑戰。

早先美媒曾引用分析人士報導，中國最終希望突破第一島鏈，增強海軍力量是實現這一進程的一種方式。

《美國之音》引用美國戰略司令部司令理查（Charles Richard）上將今年2月在海軍學院期刊《Proceedings》撰文表示，美國與中俄爆發核戰存在真實的可能性，他指責莫斯科和北京挑戰世界和平，俄中咄咄逼人的方式為「冷戰以後聞所未聞」。美軍需採取一些行動在戰略上做好應對準備，包括重新思考如何評估戰略風險，如何採購武器系統和其他能力以美國保持戰略優勢。

(中時新聞網)