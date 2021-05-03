2020東京奧運倒數81天，許多中華隊選手陸續征戰國際賽事，力拼奧運參賽資格，我國輕艇競速好手「金牌船手」林雍傑也將於5日至6日參加在泰國芭達雅舉辦的「2020東京奧運-輕艇競速亞洲區資格賽」，以奪冠為目標，挑戰成為首次進軍奧運的台灣輕艇競速選手。

5日登場的1000公尺雙人K艇賽事，林雍傑預計先與弟弟林雍博搭擋，兄弟齊心力抗日本、中國、哈薩克及烏茲別克等各國強敵，隔天再則接著參加200公尺單人K艇賽事，想要獲得前進奧運的門票，就必須在賽事中奪冠。

面對這場背水一戰,以及各國好手的來勢洶洶，林雍傑表示：「雖然入境泰國後的10天檢疫隔離對狀況有些影響，難免有些壓力，但目前已經一步步進入軌道，希望能在比賽中將過去練習的成果展現出來，盡力爭取最好成績。」日前林雍傑還在個人粉絲頁分享隔離期間的自主訓練影片，受到不少粉絲驚嘆，原來飯店內還可以這樣做划船訓練。

這次輕艇競速亞洲區資格賽，中華輕艇代表隊共有5位選手參賽，除了林雍傑、林雍博兄弟，還有賴冠傑（男子1000公尺單人 C艇）、劉慧琪(女子500公尺單人K 艇）及劉妍廷（女子200公尺單人K艇），林雍傑的臉書粉絲專頁「特教船手林雍傑 Jeff」，也會分享賽事最新資訊及賽況。

(中時 )