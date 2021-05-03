主持親子台節目、以藝名「焦糖哥哥」出道的藝人陳嘉行，近年在臉書上以評論時事走紅，他日前也在臉書上證實，自己已經加入民進黨。對此，網紅陳沂2日晚間在臉書上發文指出，陳嘉行加入民進黨，就是要投入台北市議員選戰，並引起網友熱議，更有網友直酸，陳嘉行絕對選不上。

陳嘉行2日在臉書上發文證實，自己已經加入民進黨，而陳沂同日在臉書上表示，陳嘉行宣布加入民進黨，就是要投入台北市議員選戰了。陳沂還指出，要拿民進黨的好處有很多種方式，而成為民進黨員投入選戰是最笨的做法，如果是她就不會選擇參選。

此事也在PTT上引起網友熱議，「哈哈 快出來」、「哈哈哈沒人才」、「看看誰會投摟？哈哈哈」、「笑死，馬上被爆料」、「笑死，如果上就是天龍人智商堪慮」、「笑死，參與跟選上兩回事，那些既得利益是能讓你選上嗎？」、「笑死這咖絕對選不上」。

更有網友開酸，陳嘉行參選，有如對選民進行智力測驗，「拜託快出來選，我要看北市智力測驗」、「台北市民智力測驗預備中」、「哪一區要智力測驗了？」、「台北市智力測驗來了，看看邏輯對不對」。

更有網友開始猜測，若陳嘉行要參選，會投入哪個選區，「士林北投吧」、「台北市深綠的士林北投萬華有機會，加油」、「士林北投可以直接洗洗睡了」、「我猜會到最純的士林北投去選」。

(中時新聞網)