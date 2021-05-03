梁靜茹即將在高雄巨蛋開唱，熱愛藝術的她，也喜歡看展覽。（寬魚國際/大地風提供）

A-Lin為《WeWORD字我訂造：流行歌詞及其創造的》新媒體展獻聲。（寬魚國際/大地風提供）

魏如萱即將在台北小巨蛋一連舉辦兩場演唱會。（寬魚國際/大地風提供）

《WeWORD字我訂造：流行歌詞及其創造的》將於5月28號登場。（寬魚國際/大地風提供）

台灣第1個以流行歌詞為主題的新媒體展《WeWORD字我訂造：流行歌詞及其創造的》將於5月登場，四大天后梁靜茹、魏如萱、莫文蔚、A-Lin擔任「聲音演出」，讓來看展覽的觀眾可以在這場聲光展中聽到她們朗讀歌詞的原音，而她們也不約而同在社群PO文推薦展覽。

梁靜茹將於6月12日首度登上高雄巨蛋開唱，她認為歌詞不止是歌詞，也是心情寫照，她推薦：「我的大師文字創作人李焯雄策展，歡迎你我一起來玩。」魏如萱7月10日將在台北小巨蛋連唱兩場，她提出獨到見解表示歌詞像是成藥，「你可以買票來看看，也許你可以找到適合你的藥。」

A-Lin抽空為展覽獻聲，最期待聽到自己朗讀的〈未單身〉，而6月將在香港紅館演唱最後一次大型演唱會的莫文蔚，則很期待用新媒體重新感受自己的〈忽然之間〉，可惜她演出在即，未能前來台北看展。

策展人李焯雄是華語樂壇知名作詞人，曾以〈愛〉、〈不散，不見〉兩度獲金曲獎最佳作詞人獎。他也是作家，文集《同名同姓的人》，入選 「台北國際書展」書展大獎非小說類年度十大，給林憶蓮寫的歌詞〈一呼，一吸〉入選《2018台灣詩選》。

這次展覽由「大地風」與「寬魚國際」邱瓈寬聯合主辦，邱瓈寬指出以歌詞變成新媒體的體驗，《WeWORD字我訂造》新媒體展「是台灣流行音樂史上的第一次」。從李焯雄的12首經典歌詞，包括莫文蔚〈忽然之間〉、梁靜茹〈可惜不是你〉、蔡依林〈檸檬草的味道〉、張惠妹〈如果你也聽說〉、魏如萱〈星期三或禮拜三〉等，聯合多位數位藝術家，二次創作出6大展區7大體驗，讓歌詞超越聽覺與視覺，知名品牌「阿原肥皂」除了推出限量的三款「歌詞肥皂」，更會在展場提供特調香氛，讓嗅覺、視覺、聽覺、觸覺體驗更加飽滿。

此外，周華健、蔡健雅、徐佳瑩、許茹芸、陳昊森等超過50位巨星名人皆在臉書或Ig推薦，劉若英說：「李焯雄的文字如他的人，而他的人如詩。這次能將文字變成新媒體方式重新呈現，我非常期待。好想看，也好想看到李焯雄。」HUSH形容：「歌詞是情感的壓縮檔，原來歌詞的載體可以不只歌曲，同時它可以是一棵樹，幾封信件往來，或者，一個展覽」《WeWORD字我訂造：流行歌詞及其創造的》將於5月28號到6月6號在台北市松山文創園區一號倉庫舉行。購票請上博客來､ KKTIX。

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