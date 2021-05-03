蔡小虎曝出道30年心願 哽咽謝歌迷「一直愛我」

62歲「豬肉王子」蔡小虎與龍千玉對唱不少膾炙人口歌曲，也是粉絲心中螢幕情侶。蔡龍兩人昨(2日)晚間受邀台北松山慈惠堂小巨蛋演出後，深夜相揪西門吃冰消暑，更當街深情摟腰、牽手。對此，經紀人回應、蔡小虎接受《中時新聞網》訪問也認了此事。

蔡小虎與龍千玉深夜相揪逛西門町。 (照片/穩盈娛樂 提供)

蔡小虎與「台語歌后」龍千玉相識超過30年、搭檔20年，對唱數首動人心弦情歌，兩人感情如同兄妹，外型也超登對，龍千玉母親和歌迷更是敲碗倆人「在一起」，記者追問那有機會在一起嗎?蔡則笑回：這是一場美麗的錯誤。不過，兩人深夜逛西門倒是第一次，蔡小虎透露，歌手一般不太會吃冰，因為會傷喉嚨，但昨晚演出完，臨時起意約阿玉吃冰，我點最愛的香蕉巧克力、她則點抹茶紅豆冰，我們吃得超過癮，有種釋放的感覺。

蔡小虎、龍千玉深夜北市街頭深情相望，認了「這件事」。 (照片/穩盈娛樂 提供)

適逢出道30周年，蔡小虎坦言近年受疫情影響，不僅東南亞演出全面取消、台灣工作也銳減，希望疫情能盡快度過，期盼屆時能在北中南開演唱會。蔡談及，七年前已站上小巨蛋了，對他而言那不是指標，更想帶給歌迷視覺與聽覺上的享受。蔡也認了，和龍千玉約定好要一起開演唱會。台語界的天王、天后同台演出，要靠有緣人來撮合。

蔡小虎認了想和龍千玉合開演唱會。 (照片/穩盈娛樂 提供)

蔡小虎昨(2日)特地到好友冰店吃香蕉巧克力冰，幾乎不碰冰品的他直呼「好過癮」。 (照片/穩盈娛樂 提供)

(中時新聞網)