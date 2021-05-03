在社交網站上早已有百萬人氣的小提琴家陳銳，但他並不熱衷當網紅，他表示，超高人氣並不是他最在意的事情，他在意的是要讓更多人有機會接觸音樂，近期他將和一群音樂家共組室內樂團，到台東、花蓮演出，他表示，「音樂就是一種人和人相互連結的方式，這也是我最喜歡的狀態。」

陳銳表示，團隊設計了一段演出，「內容有柴可夫斯基樂曲的好聽浪漫旋律，還有韋瓦第的四季，還有探戈曲風的皮耶左拉曲子，範圍很廣。」

陳銳表示，古典音樂可以和世界文化互相連結，「我們帶小朋友聽這些曲子，不同的曲風，像是在走一趟環遊世界的旅程，很有趣。」陳銳說，帶小朋友接觸古典音樂，一直是他想做的事情，2017年他曾到新竹泰雅學堂和百位原住民小朋友一起演奏，分享音樂，「記得那時很開心，讓我不斷思考自己還能做什麼。」

陳銳在1989年出生於台北，之後隨全家移民澳洲，他4歲學琴，13歲拿下澳洲國家青年協奏曲大賽冠軍，2008年奪曼紐因大賽冠軍，2009年拿下伊莉莎白大賽首獎，是具有國際聲望的音樂家。和別的古典音樂家不一樣的是，在演奏之外，他特別用心經營社群網站，拍攝許多古典音樂影片。

這次參與的音樂家，包括國家交響樂團（NSO）成員，以及來自台北美國學校、師大附中、北藝大、台藝大、師大，以及國北教育大學的音樂科系學生。

NSO首席吳庭毓表示，陳銳充滿熱誠，且做足功課，「這個演出計畫可給下一代近距離向偶像、大師音樂家學習的機會與體驗，這是一個起步。」這群不同年紀的音樂家，經過多場室內樂集訓與排練後，將於5月10日到台東南王Puyuma花環實驗小學，5月11日到花蓮縣富里永豐國小演出和交流。

(中時 )