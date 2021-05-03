台南市政府農業局今日舉辦記者會宣傳。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

青食樂南應大市集除了可以直接跟小農買，還可以參加有趣的食農教育活動，吸引許多親子家庭參加。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

安定區農會農夫市集搭配削蘆筍比賽活動，場面趣味熱鬧。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

為了協助農民拓展農產品銷售通路，台南市政府農業局於轄內多個據點舉辦農夫市集活動，提升消費者與農夫的互動關係。農業局表示，農夫市集不再只是單純採購農產品的市場，還附帶舉辦各式不同食農教育活動讓民眾體驗，增加消費者對小農生產的農產品信賴程度。

北區前鋒路加油站旁的綠草地，每個月第1、3個周六早上總是充滿歡笑聲，因為這裡固定舉辦「青食樂南應大市集」，除了採買農特產品，消費者還可以參加由不同農夫所規劃有趣的食農教育體驗DIY活動，適合親子一起參與。

台南市長黃偉哲表示，市府支持農民不遺餘力，每個月第1個星期五於永華市政中心、最後1個星期五於民治市政中心，無償提供市政大樓合適地點給農民販賣農產品，讓市府員工在公務繁忙之餘，也能買到健康新鮮的蔬果，且當天到市府洽公的民眾，也可以順便帶回最新鮮農產品。

「農會是農民的靠山」農業局長謝耀清指出，新化區農會、安定區農會位置近市區且腹地廣大，每個月第2、4個星期六上午都舉辦小農市集，新化的鳳梨、竹筍及安定的蘆筍，皆是夏日盛產的農產品，到市集直接向農民購買最新鮮。

另外，民間企業也力挺小農，里仁事業新營中山店與新營在地的禾作無毒蔬果鋪合作，每個月第1、3個星期六上午提供環境舒適的廣場，讓小農們販售農產品。大成長城公司選在每個月第2個星期五下午，在安心購門市永康店舉辦小農展售，並透過料理教室活動帶動買氣。

農業局表示，東山道農市集位於全國最大的高速公路東山服務區，台南豐富農產品每週末在此完整呈現，還有現煮東山咖啡可品嚐，歡迎各地的民眾假日到東山服務區時，用新台幣幫小農展售的農產品下架。

(中時 )