基隆市中正公園樹幹距離地面僅120公分，孩童遊玩時不慎撞上，頭部挫傷。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中正區中正公園是市民平日休閒去處，但近日傳出其中一項遊樂設施「盪鞦韆」成了傷人利器，有一名小女孩盪完鞦韆跳下至地面時，不慎撞上前方約120公分高的樹幹，頭部挫傷、紅腫，家長要求權責單位立即改善，目前已由大佛禪院的志工將樹幹修剪。

中正公園位在基隆港東側山丘上，分成三層，第一層有涼亭、棋藝中心及運動休閒設施，第二層為「主普壇」，最高點則有一座白色的觀音大佛像，是最具代表性的地標，此外，廣場前可以俯瞰整個港口，以及市街景象。

但前幾年有民眾反映休閒設施老舊、荒廢，引發關注，市府斥資數萬元進行改造，善用高低差地形，讓公園成為兒童歡樂新據點，近日卻傳出有孩童在玩設施時受傷。

據了解，勞動節連假期間，有一名媽媽帶著小孩到中正公園玩盪鞦韆，頭部不慎撞上樹幹，頭頂瞬間脹紅、流血，家長認為，樹幹僅距離地面120公分高，孩童遊玩容易撞上，希望市府能派員到場處理，並提醒其他家長須注意小孩安全。

另有民眾也提出，先前帶小孩到盪鞦韆附近遊玩時已發現，樹幹高度太低可能會有安全問題，身高稍長的國小生可能會不注意撞上因而受傷，家長們私底下討論後，無從得知樹木的所有權人，不敢隨意砍伐，因此，留到現在，未料傳出有小孩受傷。

對此，基隆市政府公園管理科長陳彥材表示，盪鞦韆並非市府維管，若樹幹危及安全，在不影響大樹生存情況下，可以進行修剪，否則得用軟件、軟墊包覆。約莫下午，大佛禪院志工到現場了解狀況後，已進行修剪，避免民眾頭部再次撞擊。

(中時 )