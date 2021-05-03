來自上海的新住民吳明輝女士，燒了一手好菜，她為了讓偏鄉地區的獨居老人也能嘗新住民的家鄉味，向內政部新住民發展基金申請經費，並榮獲第7屆新住民及其子女築夢計畫補助，2日舉辦成果發表會，以好菜招待大家。

移民署南區事務大隊高雄市第二服務站主任陳盈智特別到場為吳明輝加油打氣。許多吳明輝的好友出席成果發表會，可見她的好人緣。

吳明輝早年移民玻利維亞時，認識台灣的先生並結婚，生有一女。為了愛情，她不遠千里跟著先生回到台灣，她起初對廚藝是一竅不通，苦心鑽研多年後，練得精湛的好手藝，也獲得好口碑。

會中，吳明輝端出一道又一道的美食，挑動每位賓客的味蕾。她運用在地的食材，融入家鄉的美味，讓食物的風味再升級。吳明輝更邀請燕巢獨居老人參加成果展，讓長輩們也能品嘗美食，也呼應成果展主題，傳遞溫暖與美味。

高雄服務站主任陳盈智表示，新住民及新二代人數已突破百萬人，他們具有文化、語言及國際觀的優勢，是台灣未來發展不可或缺的新力量，移民署也推出許多協助新住民的培力計畫，此次吳明輝獲獎的築夢計畫，就是提供新住民及其子女發揮創意與潛能，實現夢想。

陳盈智也呼籲，未來期待能有更多的新住民及新二代加入築夢的行列，新住民發展基金將助你一臂之力。

(中時 )