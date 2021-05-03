由「地表最帥光頭」傑森史塔森與億萬導演蓋瑞奇再度攜手合作的動作鉅獻《玩命鈔劫》上周四在台上映，不僅首日空降全台票房冠軍，連假4天全台賣破3600萬，榮登勞動節檔期全台票房冠軍，單間戲院滿座率和單日戲院平均票房更以超過20萬，狠甩同時上映中的電影210％以上，顯見「玩命光頭」魅力席捲全台，片中除了大秀傑森史塔森的犀利身手、以及刺激的槍戰場面外，反轉反轉再反轉的劇情鋪成更令網友大讚，「動作場面快、狠、準，衝突感十足」。

近年以影集《黑袍糾察隊》而人氣攀升的美國男星拉茲阿隆索（Laz Alonso），在大小螢幕都有豐富的動作戲演出經驗的他，這次在拍攝《玩命鈔劫》飾演退伍軍人，仍有不少令他印象深刻的體驗，他自爆：「蓋瑞奇會親自下場真的和演員對打！」拉茲阿隆索表示：「當蓋瑞奇想要搞清楚動作場面如何拍攝時，他會親自下場跟特技演員彼此又摔又抓，揣摩傑森史塔森該如何進行武打動作，最後才讓傑森親自上場演出。」拉茲阿隆索更補充道「蓋瑞奇完全不怕把自己弄髒，看到他做這種瘋狂的事十分有趣」。

該片故事描述行事作風硬派的神祕男子H（傑森史塔森 飾）任職於運鈔車公司，每周負責於洛杉磯街頭運送上億鉅款。在一場劫案中，H展現的驚人身手震驚了所有同事，眾人紛紛猜測起他究竟是何方神聖。隨著劫案接連二連三發生，H成為運鈔車保全的真正動機也逐漸明朗。

(中時 )