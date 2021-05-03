中央流行疫情指揮中心公布案1136足跡，曾於4月26日到新北市永和「72度C舒肥健康餐」用餐1小時，地點位於樂華夜市附近。樂華夜市自治會會長許承煬今（3日）表示，足跡消息傳出後，2日人潮瞬間減少3成，攤商的感受最為明顯，他強調，該個案僅搭乘公車經過未進入夜市，勿以訛傳訛。

許承煬表示，案1136足跡並未進入樂華夜市，僅是搭乘公車經過，目前夜市出入口都有專人量測體溫、噴灑酒精消毒，且夜市內的營業場所也有定期消毒，民眾不用過度擔心。

(中時 )