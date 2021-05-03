國泰金控連三年獲《遠見》「ESG綜合績效類－金融保險業」首獎，副董事長陳祖培出席領獎(圖右)，行政院副院長沈榮津頒獎(圖左)。（國泰金提供）

國泰金控及國泰人壽今年在《遠見》CSR企業社會責任獎大有斬獲，國泰金控運用金融核心職能強化利害關係人ESG風險應變能力，展現優異「韌性」，連續三年獲頒《遠見》「ESG綜合績效類－金融保險業」首獎，榮登年度榮譽榜；國泰人壽以「校園遊戲化反毒宣導計畫」以及「減碳看得見－取得減碳標籤的綠色大世紀」，雙雙獲得傑出方案「教育推廣組」以及「環境友善組」楷模獎，將環境議題、反毒教育用經營管理思維，展現在企業永續作為。

《遠見》CSR企業社會責任獎為國內CSR發展的重要指標之一，今年總計131家企業、236件數競逐，國泰獲三大獎殊榮，企業永續成果備受肯定。

自2020年起全球受新冠肺炎影響迄今方興未艾，根據Morningstar的資料顯示，去年疫情嚴峻的一至三月期間，全球整體基金市場出現淨流出3,847億美元，採用ESG策略的永續型基金卻淨流入456億美元，更顯企業因應ESG風險管理的重要性。

國泰金控副董事長陳祖培表示，在這個「後疫情時代的新常態」中，國泰透過健全的公司治理推動永續，持續從金融核心職能出發，透過ESG三個面向落實，目標是賦予各種利害關係人對抗新興風險的「韌性」。國泰以永續為目標，聚焦三大永續主軸「氣候、健康、培力」，超前部署永續藍圖，使國泰除了能夠妥善準備各種永續相關的新興風險之外，更能洞察先機，開發藍海商業機會。

《遠見》CSR獎從企業永續的策略規畫、公司治理架構、環境以及社會層面績效、以及聯合國永續發展目標(SDGs)與企業結合之亮點等各面向，全面性評鑑受評企業CSR績效。國泰本屆連續三度獲頒首獎，原因是國泰金控超前部署，參加各項國際倡議，主動自行對接PRI、PSI、PRB等國際架構，超前主管機關之時程規劃，領先落實TCFD以及SASB等國際級規範，更以「韌性」做為核心，聚焦永續業務至三大永續主軸，將商品設計、投資控管、放貸機制等嵌入ESG元素做出深度結合，配合各職能對應之永續發展目標，以實際作為以及績效回應內外部利害關係人訴求，並透過公司治理架構賦予其完善的韌性。

國泰人壽此次一舉拿下「教育推廣」及「環境友善」兩項楷模獎。在「教育推廣」上，國壽與教育部國教署合作，以「識毒進而拒毒」為核心理念，透過志工將線上遊戲學習平台PaGamO帶進校園，讓孩子在電競遊戲中吸收反毒知識，不僅提升孩子的自主學習動機，亦突破地域的限制，讓反毒電競在偏鄉、離島也遍地開花。108學年度推動至今已進入超過1,170間學校，影響超過36萬學子。

另外，在「環境友善」面向，身為永續保險的領航者，國泰人壽將環境永續與本業連結，除持續推動行動化服務外，更於2020年獲得保險業首張減碳標籤，讓保單成為綠色商品；也持續投入綠色採購、設備汰換及供應鏈管理及環境倡議等減碳行動，近四年共投入37億元，影響736萬人次，更減碳11,500公噸，相當於29.5座大安森林公園每年碳吸附量。

國泰金控的永續作為亦受到國際市場的肯定，除連續六年入選道瓊(DJSI)「新興市場指數」，更連續三年入選道瓊「世界指數」，在所屬的人壽保險組別中取得全球第三、台灣第一的佳績，永續成績備受肯定。國泰將持續開發深化各項永續職能，從自身出發影響內外部利害關係人更加重視ESG風險管理，為台灣建立風雨無懼的韌性，持續朝向永續發展目標邁進。

(旺報 )