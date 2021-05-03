國寶級藝師施麗梅來嘉義傳藝，學員們專心製作春仔花。（三昧堂提供）

嘉義市小英之友會總會長黃淑英與學員展示製作春仔花的成果。（三昧堂提供）

台灣傳統婚嫁有戴「春仔花」的習俗，但現今製作春仔花的工藝幾乎要失傳了，鹿港國寶級藝師施麗梅3日到嘉義順利世家美術館傳授技藝，嘉義市小英之友會總會長黃淑英與百餘名學員，花了4小時完成春仔花作品作為母親節禮物。

製作春仔花40多年的施麗梅近年來與三昧堂合作推廣春仔花藝術，她說，早期新娘出嫁時頭上都要戴的春仔花，是母親親手製作送給要出嫁的女兒，代表母親對女兒的疼惜、期望及祝福。

施麗梅說，每一朵春仔花都有不同的意義，新娘的春仔花上有4顆石榴，代表「雙雙對對，多子多孫」，婆婆的春仔花有象徵福祿壽的烏龜與鹿，這次母親節禮物做的小牡丹，代表花開富貴。

黃淑英與百餘名學員們一起製作春仔花，用紙片，鐵絲為底，用精細繡線纏繞牡丹花，足足花了4個多小時才完成，好多人當場就貼起痠痛貼布，引起笑聲連連，婆媽同聚一堂果然趣味不斷，好不熱鬧。

法務部政次蔡碧仲及台南藝術大學國際長陳泓易教授，也在場見識這項式微的傳統技藝，蔡碧仲說，纏花工藝在閩南地區俗稱「春仔花」，春與閩南語的「剩」同音，蘊含年年有餘的吉祥意。

蔡碧仲說，施老師鑽研這項傳統技藝大半輩子，更把春仔花普及到生活上，製作金魚、蜻蜓和瓢蟲的胸針髮夾，期望有機會與學界合作推廣，把百年春仔花時尚生活化，促使年輕人認識、學習這項台灣的傳統技藝。

(中時 )