一般認為竹科工程師都是高薪階級，沒想到連另一半的門檻都很高，一名剛到竹科的女網友透露，新竹的「竹科媽媽群組」竟然要審核爸媽的學經歷，而且家裡至少要有3間房，她們的理由非常直白，就是 不想讓低端人口加入。

原PO在網路論壇《PTT》表示，誤打誤撞進入竹科，這半年來發現新竹簡直就是另一個世界，除了公司內網常常可以看到各式各樣精彩的徵友文（女徵男為主）之外，最讓她驚訝的就是新竹的竹科媽媽們，真的就是另外一個世界。

原PO指出，她的女同事懷孕20周，最近提到想加入新竹的媽媽群組，結果發現一個滿知名的竹科媽媽群組，竟然規定要審核父母的學經歷，理由非常直白，就是不想讓「低端人口」加入，而且父母雙方至少有一方必須要是四大學士以上、中字輩以上碩士，或至少有待過上市上櫃公司五年以上，或至少有一方為醫生、律師、公務員。

原PO說，該群組規定，假如沒有亮眼學經歷，至少家裡自己創業、持有不動產三間以上，群組的媽媽們常常揪團讓小朋友上很貴的英文課程，還有寶寶游泳、寶寶音樂課、全腦潛能開發、馬術課程等等。除此之外，媽媽們自己也會揪團去上一些花藝、烘培、瑜伽課程，一堂都要價3000元起跳，主張就算是全職帶小孩也要充實自己，保守估計光是媽媽跟小孩加起來，學費一個月至少就要2、3萬起跳。

原PO說，她完全可以體會為什麼女同事在懷孕以後就開始焦慮，而她自己和男友的共識都是不打算生小孩，所以就算資格符合也無法加入，她好奇詢問，這樣的群組會有人想要加入嗎？

有網友回應「這種群組一直都有，對家世背景都有要求」、「出身不高貴的人，通常都是被歧視的對象」、「就算表面跟妳笑嘻嘻，私下也會笑妳是土包子」；也有網友認為「台北也很多這種媽媽群組，不是那個階層就看看就好，不必要感到焦慮」、「青菜蘿蔔各有所好，不想加入，也不會批判」、「如果不在乎的人看到那堆條件也是笑笑，焦慮什麼？」。

竹科男說話不中聽 約會易破功

(中時新聞網)